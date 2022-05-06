Kasaba Doktoru’nun Hakan’ı Ozan Akbaba bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Ozan Akbaba’nın memleketi...

Şimdilerde Kasaba Doktoru dizisinde Hakan karakterini canlandıran ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Buket Arıkan ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk babası Akbaba'nın aslen nereli olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.