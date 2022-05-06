Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Ozan Akbaba’nın memleketi...
Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba bakın aslen nereliymiş! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ozan Akbaba, Kasaba Doktor'u dizisinin yayınlanan son bölümünün ardından gündem oldu. Başrollerini Vildan Atasever, Deniz Can Aktaş ve Hazal Subaşı ile paylaştığı dizide Hakan karakterini canlandıran oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Poyraz Karayel, Arka Sokaklar, Kuzey Güney gibi yapımlarda rol alan oyuncunun özellikle memleketi araştırıldı. Buket Arıkan ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk babası Akbaba'nın aslen nereli olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ozan Akbaba'nın memleketi...
06.05.2022 23:59 - Son Güncelleme: 06.05.2022 23:59
1982 yılında dünyaya gelen Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk mesleğini tercih etti.
Şimdilerde Kasaba Doktoru dizisinde Hakan karakterini canlandıran ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Buket Arıkan ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk babası Akbaba'nın aslen nereli olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.