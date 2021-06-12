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Karizmasıyla dillerde! Maraşlı'nın Celal'i hakkındaki gerçek duyanları şoke etti! Genç oyuncu Burak Deniz'in yaşı...

Seyirciyi ekran kilitleyen Maraşlı'nın Celal'i hakkındaki gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Adından söz ettiren oyuncu Burak Deniz sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekerken karizmasıyla ekranlara damga vurdu. Burak Deniz'in özel hayatı da hayranları tarafından didik didik edildi. Genç oyuncunun yaşını duyanlar ise kulaklarına inanamadı. İşte Maraşlı'nın Celal'i ve diğer ünlülerin yaşları...

12.06.2021 21:43 - Son Güncelleme: 12.06.2021 21:43
Karizmasıyla adından söz ettiriyor! Maraşlı'nın Celal'i hakkındaki gerçek duyanları şoke etti! Genç oyuncu Burak Deniz'in yaşı...

Seyirciyi ekran kilitleyen Maraşlı'nın Celal'i hakkındaki gerçek herkesi şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Karizmasıyla adından söz ettiriyor! Maraşlı'nın Celal'i hakkındaki gerçek duyanları şoke etti! Genç oyuncu Burak Deniz'in yaşı...

Adından söz ettiren oyuncu Burak Deniz sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekerken karizmasıyla ekranlara damga vurdu. Burak Deniz'in özel hayatı da hayranları tarafından didik didik edildi.

Karizmasıyla adından söz ettiriyor! Maraşlı'nın Celal'i hakkındaki gerçek duyanları şoke etti! Genç oyuncu Burak Deniz'in yaşı...

Genç oyuncunun yaşını duyanlar ise kulaklarına inanamadı. İşte Maraşlı'nın Celal'i ve diğer ünlülerin yaşları...

Karizmasıyla adından söz ettiriyor! Maraşlı'nın Celal'i hakkındaki gerçek duyanları şoke etti! Genç oyuncu Burak Deniz'in yaşı...

BURAK DENİZ
17 Şubat 1991

Karizmasıyla adından söz ettiriyor! Maraşlı'nın Celal'i hakkındaki gerçek duyanları şoke etti! Genç oyuncu Burak Deniz'in yaşı...

YILDIZ TİLBE
16 Temmuz 1966