Karizmasıyla dillerde! Maraşlı'nın Celal'i hakkındaki gerçek duyanları şoke etti! Genç oyuncu Burak Deniz'in yaşı...

Seyirciyi ekran kilitleyen Maraşlı'nın Celal'i hakkındaki gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Adından söz ettiren oyuncu Burak Deniz sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekerken karizmasıyla ekranlara damga vurdu. Burak Deniz'in özel hayatı da hayranları tarafından didik didik edildi. Genç oyuncunun yaşını duyanlar ise kulaklarına inanamadı. İşte Maraşlı'nın Celal'i ve diğer ünlülerin yaşları...

12.06.2021 21:43 - Son Güncelleme: 12.06.2021 21:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





