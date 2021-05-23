Karius bana mesaj attı diyerek gündeme gelmişti! Faruk Sabancı’nın aşkı Dilay Korkmaz Instagram'da...
Liverpool'dan Beşiktaş'a gelen ve bir süre kalecilik yapan Loris Karius'un kendisine Instagram'dan mesaj attığını söyleyerek magazin gündeminde sıkça konuşulmuş olan Faruk Sabancı'nın aşkı Dilay Korkmaz, Instagram'da hava atmayı adet edindi. Güzel sunucu, geceliği 20 bin TL olan D-Maris'ten fotoğrafını paylaşıp "Paşam beni tatile getirdi" yazdı. Görgüsüzlüğüyle eleştirilen Korkmaz, paylaşımını hemen sildi.
23.05.2021 06:50
- Son Güncelleme: 23.05.2021 06:50