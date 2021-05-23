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Karius bana mesaj attı diyerek gündeme gelmişti! Faruk Sabancı’nın aşkı Dilay Korkmaz Instagram'da...

Liverpool'dan Beşiktaş'a gelen ve bir süre kalecilik yapan Loris Karius'un kendisine Instagram'dan mesaj attığını söyleyerek magazin gündeminde sıkça konuşulmuş olan Faruk Sabancı'nın aşkı Dilay Korkmaz, Instagram'da hava atmayı adet edindi. Güzel sunucu, geceliği 20 bin TL olan D-Maris'ten fotoğrafını paylaşıp "Paşam beni tatile getirdi" yazdı. Görgüsüzlüğüyle eleştirilen Korkmaz, paylaşımını hemen sildi.

23.05.2021 06:50 - Son Güncelleme: 23.05.2021 06:50
Karius bana mesaj attı diyerek gündeme gelmişti! Faruk Sabancı’nın aşkı Dilay Korkmaz Instagram'da...

Sosyetik ve zengin erkeklerle aşk yaşayan sosyal medya fenomenlerinin Instagram'da hava atması, moda oldu.

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Karius bana mesaj attı diyerek gündeme gelmişti! Faruk Sabancı’nın aşkı Dilay Korkmaz Instagram'da...

Bu trendin en ünlü ismi ise kuşkusuz Şeyma Subaşı'ydı.

Karius bana mesaj attı diyerek gündeme gelmişti! Faruk Sabancı’nın aşkı Dilay Korkmaz Instagram'da...

Yakında evleneceği Mısırlı milyarder Mohammed Al Saloussi'nin kendisini yaptığı milyonluk jestler ve aldığı pahalı hediyelerle havasını atan Şeyma, birçok fenomeni de kendisine benzetti.

Karius bana mesaj attı diyerek gündeme gelmişti! Faruk Sabancı’nın aşkı Dilay Korkmaz Instagram'da...

ÇANTA ŞOVU

Karius bana mesaj attı diyerek gündeme gelmişti! Faruk Sabancı’nın aşkı Dilay Korkmaz Instagram'da...

Bunlardan biri de Dilay Korkmaz'dı.