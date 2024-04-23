Karısı TikTok'ta fenomen oldu evden kaçtı! Esra Erol'da gerçek bambaşka çıktı! Aldattı paraları şans oyununda kaybetti...

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da bugün yaşananlar yine milyonları ekrana kilitledi. Yakup Bey iki çocuğuyla evden kaçan fenomen karısı Firdevs'i aramak için stüdyoya geldi. Yakup Bey dünkü yayından sonra karısının kendisini aradığını ve "Ben çocukları göstermeyerek bir hata yapmışım" dediğini, çocuklar konusunda geri adım attıklarını ama boşanma mevzusunun devam ettiğini anlattı. Ancak gerçek bambaşka çıktı. İşte Esra Erol'da bugün yaşananlar...