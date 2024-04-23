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Karısı TikTok'ta fenomen oldu evden kaçtı! Esra Erol'da gerçek bambaşka çıktı! Aldattı paraları şans oyununda kaybetti...

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da bugün yaşananlar yine milyonları ekrana kilitledi. Yakup Bey iki çocuğuyla evden kaçan fenomen karısı Firdevs'i aramak için stüdyoya geldi. Yakup Bey dünkü yayından sonra karısının kendisini aradığını ve "Ben çocukları göstermeyerek bir hata yapmışım" dediğini, çocuklar konusunda geri adım attıklarını ama boşanma mevzusunun devam ettiğini anlattı. Ancak gerçek bambaşka çıktı. İşte Esra Erol'da bugün yaşananlar...

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Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 22:16 Güncelleme 23 Nisan 2024, 22:29
Karısı TikTok’ta fenomen oldu evden kaçtı! Esra Erol’da gerçek bambaşka çıktı! Aldattı paraları şans oyununda kaybetti... 1

23 Nisan Pazartesi günü yine ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da bugün yaşananlar güne damga vurdu.

Karısı TikTok’ta fenomen oldu evden kaçtı! Esra Erol’da gerçek bambaşka çıktı! Aldattı paraları şans oyununda kaybetti... 2

Yakup Bey iki çocuğuyla evden kaçan fenomen karısı Firdevs'i aramak için stüdyoya geldi.

Karısı TikTok’ta fenomen oldu evden kaçtı! Esra Erol’da gerçek bambaşka çıktı! Aldattı paraları şans oyununda kaybetti... 3

Yakup Bey geçen dünkü yayından sonra karısının kendisini aradığını ve "Ben çocukları göstermeyerek bir hata yapmışım" dediğini, çocuklar konusunda geri adım attıklarını ama boşanma mevzusunun devam ettiğini anlattı.

Ancak gerçekler bambaşka çıktı.

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