Karı-koca bıçak altına yattı! Seda Sayan’ın “kurban olurum ben onun soyadına” dediği Çağlar Ökten’in son haline bakın! Gören tanıyamadı
Karı-koca bıçak altına yattı! Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçen ay müzisyen Çağlar Ökten'le evlenerek yedinci kez dünyaevine girmişti. Attıkları her adımla adlarından söz ettiren ünlü çift, son olarak soyadı kriziyle gündem olmuştu. Sayan'ın eşinin soyadını sildirmek istemesi üzerine çiftin boşanacağı iddia edilmişti. Boşanma iddialarını yalanlayan Sayan, "Kurban olurum ben onun soyadına" dedi ve kendi soyadını neden kullanmak istediğini açıkladı. Magazin gündeminde Sayan'ın soyadı açıklamasının etkileri sürerken ünlü çift cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Birlikte estetik operasyonu geçiren ikilinin son halleri sosyal medyayı salladı. Fotoğrafı görenler Ökten'i zorlandı. İşte Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in son halleri...
21.06.2022 00:16 - Son Güncelleme: 21.06.2022 00:37
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz ay kendisinden yaşça küçük müzisyen Çağlar Ökten'le evlenerek yedinci kez dünyaevine girmişti.
Yaptırdığı estetik operasyonlarla ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen 59 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, son olarak soyadı kriziyle gündeme gelmişti.
"KURBAN OLURUM BEN ONUN SOYADINA"
Sayan, "Boşanacağımız, hatta evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok. Kadınların kendi soyadını kullanma hakkı var. Eğer ben eşimin soyadını alacak olursam bir sürü evrakta değişikliğe gidilecekti, bunlarla uğraşmak istemedim. Yoksa kurban olurum ben onun soyadına" dedi.