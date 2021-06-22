Kardeşlerim’in Suzan’ı Ahu Yağtu önce göğüs dekoltesiyle sonra da açıklamasıyla olay oldu 'illa ki evlenmek gerekmiyor'
Kardeşlerim'in Suzan'ı Ahu Yağtu'dan cesur pozlar! Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Suzan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ahu Yağtu, bir dergi içekimi için objektif karşısına geçti. Çekimden kareleri sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmeyen oyuncunun cesur pozları nefes kesti. Öte yandan aynı dergiye açıklamalarda bulunan Ahu Yağtu'nun evlilik sözleri sosyal medyay damgasını vurdu.
22.06.2021 09:39
- Son Güncelleme: 22.06.2021 09:39
ATV'de yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin beğenisini kazanan 'Kardeşlerim' dizisinden Suzan'ı canlandıran Ahu Yağtu, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.
Ekranlara 'Kardeşlerim' dizisiyle dönen Ahu Yağtu, geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj verdi.
'Kardeşlerim' dizisinin yıldızı Ahu Yağtu, dergiye verdiği röportajda yaptığı açıklamalarla yine ilgi odağı oldu.
Yağtu, "Birbirini seven iki insanın illa evlenmesi gerekmiyor. Birlikte yaşayıp bir ömrü geçirebilirler. Birbirlerine arkadaş olmaları için illa eş olmalarına gerek yok bence." ifadelerini kullandı.
Bu açıklamalarının hemen ardından ünlü oyuncu, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.