Kardeşlerim’in Suzan’ı Ahu Yağtu önce göğüs dekoltesiyle sonra da açıklamasıyla olay oldu 'illa ki evlenmek gerekmiyor'

Kardeşlerim'in Suzan'ı Ahu Yağtu'dan cesur pozlar! Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Suzan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ahu Yağtu, bir dergi içekimi için objektif karşısına geçti. Çekimden kareleri sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmeyen oyuncunun cesur pozları nefes kesti. Öte yandan aynı dergiye açıklamalarda bulunan Ahu Yağtu'nun evlilik sözleri sosyal medyay damgasını vurdu.

22.06.2021 09:39 - Son Güncelleme: 22.06.2021 09:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





