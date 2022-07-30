Kardeşlerim'in sinsi Tolga'sı Berk Ali Çatal asker oldu birliğinden ilk pozu paylaştı! Serhat Kılıç gerçeğiyle herkesi şoke etmişti
Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Tolga" karakterini canlandıran Berk Ali Çatal. Kardeşlerim Tolga karakterine hayat veren Berk Ali Çatal başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Her türlü kötülüğüm altından çıkan Tolga karakterini canlandıran Berk Ali Çatal asker oldu. İşte detaylar...
30.07.2022 15:34 - Son Güncelleme: 30.07.2022 15:34
Kardeşlerim dizisine sonradan katılan ancak senaryonun neredeyse tamamına etki eden Tolga karakterine hayat veren Berk Ali Çatal oyunculuğuyla takdir topluyor.