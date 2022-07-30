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Kardeşlerim'in sinsi Tolga'sı Berk Ali Çatal asker oldu birliğinden ilk pozu paylaştı! Serhat Kılıç gerçeğiyle herkesi şoke etmişti

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Tolga" karakterini canlandıran Berk Ali Çatal. Kardeşlerim Tolga karakterine hayat veren Berk Ali Çatal başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Her türlü kötülüğüm altından çıkan Tolga karakterini canlandıran Berk Ali Çatal asker oldu. İşte detaylar...

30.07.2022 15:34 - Son Güncelleme: 30.07.2022 15:34
Kardeşlerim’in sinsi Tolga’sı Berk Ali Çatal asker oldu birliğinden ilk pozu paylaştı! Serhat Kılıç gerçeğiyle herkesi şoke etmişti

Kardeşlerim dizisine sonradan katılan ancak senaryonun neredeyse tamamına etki eden Tolga karakterine hayat veren Berk Ali Çatal oyunculuğuyla takdir topluyor.

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Kardeşlerim’in sinsi Tolga’sı Berk Ali Çatal asker oldu birliğinden ilk pozu paylaştı! Serhat Kılıç gerçeğiyle herkesi şoke etmişti

Berk Ali Çatal asker oldu.

Kardeşlerim’in sinsi Tolga’sı Berk Ali Çatal asker oldu birliğinden ilk pozu paylaştı! Serhat Kılıç gerçeğiyle herkesi şoke etmişti

Genç oyuncu, vatani görevini yapmak üzere İstanbul Maltape'deki birliğine teslim oldu.

Kardeşlerim’in sinsi Tolga’sı Berk Ali Çatal asker oldu birliğinden ilk pozu paylaştı! Serhat Kılıç gerçeğiyle herkesi şoke etmişti

Bedelli askerlik yapan Çatal, asker pozunu takipçileriyle paylaştı.

Kardeşlerim’in sinsi Tolga’sı Berk Ali Çatal asker oldu birliğinden ilk pozu paylaştı! Serhat Kılıç gerçeğiyle herkesi şoke etmişti

Berk Ali Çatal hakkında araştırma yapanlar Serhat Kılıç'la ilgili gerçeği görünce şaştı kaldı.

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