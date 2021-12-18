Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesi ve babası ünlüymüş! İki usta oyuncunun kızı olan Fadik Sevin Atasoy...
Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'de Şengül karakterini canlandıran Fadik Sevin Atasoy'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Halo Dayı" karakteriyle hafızalara kazınan Sönmez Atasoy'un kızı olan Fadik Sevin Atasoy'un özellikle ailesi merak konusu oldu. Atasoy'un annesinin de kendisi ve babası gibi tanınmış bir oyuncu olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Fadik Sevin Atasoy hangi usta oyuncunun kızı çıktı...
18.12.2021 11:56
- Son Güncelleme: 18.12.2021 11:56
Fadik Sevin Atasoy, kadrosunda Cüneyt Mete, Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Su Burcu Yazgı Coşkun gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim dizisinde sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerin takdirini kazanan Fadik Sevin Atasoy'un özel hayatı da merak konusu oldu.