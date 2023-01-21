Kardeşlerim'in Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy'un annesi bakın kim! Hem kendisinden hem babasından ünlü çıktı! Meğer yıllarca onu izlemişiz...
ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Cüneyt Mete'nin canlandırdığı Orhan karakterinin eşi Şengül ile izleyici karşısına çıkan Fadik Sevin Atasoy'un hayatı merak konusu oldu. Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Halo Dayı karakteriyle hafızalara kazınan Sönmez Atasoy'un kızı olan ünlü oyuncunun özellikle annesi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Fadik Sevin Atasoy'un annesi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Atasoy'un ünlü oyuncunun kızı olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık" yorumunda bulundu. Bakın Fadik Sevin Atasoy'un annesi kimmiş...
21.01.2023 23:14 - Son Güncelleme: 21.01.2023 23:14
Kardeşlerim dizisinde Şengül karakterini canlandıran Fadik Sevin Atasoy, sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı.
Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Halo Dayı karakteriyle hafızalara kazınan Sönmez Atasoy'un kızı olan ünlü oyuncunun özellikle annesi merak edildi.