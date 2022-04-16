Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesi bakın kim! Duyan inanamadı! Babasını herkes biliyordu meğer ondan da ünlüymüş...
Kardeşlerim'in Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy'un annesi bakın kim! Kadrosunda Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Cüneyt Mete, Gözde Türker, Yiğit Koçak gibi oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim dizisinde Şengül karakterini canlandıran Fadik Sevin Atasoy, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Sergilediği performansla kendine hayran bırakan oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakterlerinden Halo Dayı'yı canlandıran Sönmez Atasoy'un kızı olan Fadik Sevin Atasoy'un, özellikle annesi merak edildi. Sönmez Atasoy'un kızı olduğu herkes tarafından bilinen Fadik Sevin Atasoy'un hem kendisi hem de babası gibi çok ünlü bir oyuncu olan annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Fadik Sevin Atasoy'un kendisinden de ünlü olan annesi...
16.04.2022 23:18 - Son Güncelleme: 16.04.2022 23:29
Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim dizisinde Şengül karakterini canlandıran Fadik Sevin Atasoy, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündeme geldi.
Adını babası Sönmez Atasoy'un, o doğduğunda sahnelediği "Fadik Kız" adlı oyundan alan sanatçının özellikle ailesi merak konusu oldu.
Sönmez Atasoy'un kızı olduğu herkes tarafından bilinen Fadik Sevin Atasoy'un hem kendisi hem de babası gibi çok ünlü bir oyuncu olan annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.