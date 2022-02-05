Kardeşlerim'in Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy'un annesi bakın hangi oyuncu çıktı! Babasını herkes biliyordu annesi daha da ünlüymüş...
Kardeşlerim'in Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy'un annesi bakın hangi oyuncu çıktı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Şengül karakteriyle büyük beğeni toplayan Fadik Sevin Atasoy, ailesiyle gündeme geldi. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Halo Dayı karakteriyle hafızalara kazınan merhum sanatçı Sönmez Atasoy'un kızı olan Fadik Sevin Atasoy'un annesinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan maaile oyuncu olan Fadik Sevin Atasoy'un annesi ile benzerliği dikkat çekti. İşte Fadik Sevin Atasoy'un kendisinden de ünlü olan annesi...
05.02.2022 22:44
- Son Güncelleme: 05.02.2022 22:44
Kadrosunda Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu gibi isimlerin bulunduğu Kardeşlerim dizisinde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Fadik Sevin Atasoy'un hayatı merak konusu oldu.
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Halo Dayı karakteriyle hafızalara kazınan merhum sanatçı Sönmez Atasoy'un kızı olan Fadik Sevin Atasoy'un özellikle annesi merak edildi.
Fadik Sevin Atasoy'un annesinin babası ve kendisi gibi oyuncu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.