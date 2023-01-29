Kardeşlerim'in Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy’dan bomba Kenan Doğulu itirafı! “Seni evlat edinsinler” deyip açıkladı! Meğer oyuncunun annesi...
ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Şengül karakterini canlandıran ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ceyda Düvenci'nin programına konuk olan ünlü oyuncu, Kenan Doğulu itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi. Kenan Doğulu'nun kendisine "Git seni evlat edinsinler" dediğini dile getiren Atasoy'un açıklamaları kısa sürede gündem oldu. Kurtlar Vadisi'nin Halo Dayı'sı Sönmez Atasoy'un kızı olan oyuncunun sözlerinin ardından annesi de merak edildi. Atasoy'un kendisinden de ünlü olan annesinin kim olduğunu ilk defa duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Fadik Sevin Atasoy'un o açıklaması ve kendisi gibi oyuncu olan annesi...
ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Şengül karakterini canlandıran ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.
Kariyeriyle sık sık gündem olan Atasoy, bu kez açıklamalarıyla adından söz ettirdi. 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk olan Fadik Sevin Atasoy, Amerika'daki kariyerini anlatırken Kenan Doğulu ile ilgili ilginç bir itirafta bulundu.
Babası Sönmez Atasoy'un ölümünden bir süre sonra Amerika'ya yerleşen Fadik Sevin Atasoy, şöyle konuştu: "New York'da babamla birlikte Amerika macerası başladı. Sonra babam Türkiye'ye geri döndü, ben orada Los Angeles'da Michelle Danner'dan oyunculuk bursu kazandım.
"GİT SENİ EVLAT EDİNSİNLER"
Atasoy, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'ye döneceğim diye düşünürken Kenan Doğulu sağ olsun, Kenan Doğulu bursuyla okudum. Kenan dedi ki benim halam bizim evde, git seni evlat edinsinler. Gittim, kuzenleri falan, bana konuk odasını verdiler. Ben orada kalarak okulu bitirdim"