Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’dan bomba Kenan Doğulu itirafı! “Seni evlat edinsinler” deyip açıkladı! Meğer oyuncunun annesi...

"GİT SENİ EVLAT EDİNSİNLER"

Atasoy, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'ye döneceğim diye düşünürken Kenan Doğulu sağ olsun, Kenan Doğulu bursuyla okudum. Kenan dedi ki benim halam bizim evde, git seni evlat edinsinler. Gittim, kuzenleri falan, bana konuk odasını verdiler. Ben orada kalarak okulu bitirdim"