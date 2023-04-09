Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy “Anne canandır” deyip paylaştı! Annesi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Siz anne-kız mısınız? Ben şok...”
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Şengül karakteriyle büyük beğeni toplayan Fadik Sevin Atasoy, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Kurtlar Vadi'sinin Halo Dayı'sı Sönmez Atasoy'un kızı olan Fadik Sevin Atasoy, annesi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. "Anne canandır" diyen Atasoy'un annesinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Siz anne-kız mısınız? Ben şok" derken bir başkası "Bilmiyordum ana-kız olduğunuzu ama ikinizde süpersiniz" yorumunu yaptı. Bakın Fadik Sevin Atasoy'un annesi hangi ünlü oyuncu çıktı...
09.04.2023 19:11 - Son Güncelleme: 09.04.2023 19:11
Kardeşlerim dizisinde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, sosyal medyada annesi ile verdiği bir pozu yayınladı.
Kurtlar Vadi'sinin Halo Dayı'sı Sönmez Atasoy'un kızı olan Fadik Sevin Atasoy'un annesinin kim olduğunu ilk kez görenler ise şaşıp kaldı.