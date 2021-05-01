Kardeşlerim'in saç baş yolduran Harika'sı Gözde Türker sırılsıklam aşık yaza düğün var! İşte Gözde Türker'in sevgilisi...

Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümünden itibaren izleyicinin favorisi haline geldi. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Harika" karakterini canlandıran güzel oyuncu Gözde Türker. Kardeşlerim'de Harika karakterine hayat veren Gözde Türker hem herkese saç baş yoldururken bir yanda da başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Gözde Türker hakkında en çok merak edilen şeylerden biri de sevgilisi olup olmadığı. Gözde Türker meğer evlilik yolundaymış. İşte başta Gözde Türker olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

01.05.2021 12:11 - Son Güncelleme: 01.05.2021 12:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





