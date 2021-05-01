Kardeşlerim'in saç baş yolduran Harika'sı Gözde Türker sırılsıklam aşık yaza düğün var! İşte Gözde Türker'in sevgilisi...
Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümünden itibaren izleyicinin favorisi haline geldi. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Harika" karakterini canlandıran güzel oyuncu Gözde Türker. Kardeşlerim'de Harika karakterine hayat veren Gözde Türker hem herkese saç baş yoldururken bir yanda da başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Gözde Türker hakkında en çok merak edilen şeylerden biri de sevgilisi olup olmadığı. Gözde Türker meğer evlilik yolundaymış. İşte başta Gözde Türker olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...
Kardeşlerim yayınlandığı ilk günden beri reyting listelerini adeta darmadağın ediyor. Kısa bir sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan fenomen dizi sezonun en popüler projelerinden biri haline geldi. Güçlü kadrosu ve çarpıcı konusu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin başrollerinde ise Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun gibi isimler var.
Kariyerine 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl Safiye Sultan rolü ile başlayan genç oyuncu burada 4.sezonda 17 bölümde yer aldı. Ardından 2016 yılında Ilker Kaleli, Burçin Terzioglu, Musa Uzunlar gibi isimlerin yer aldığı Poyraz Karayel dizisinde rol aldı. Burada Melis Sayguner karakterine hayat verdi. 2018 yılında Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin gibi isimlerin başrolünde olduğu dizide Ülfet karakterinin gençliğine hayat verdi.