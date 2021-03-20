Kardeşlerim'in saç baş yolduran Doruk'u Onur Seyit Yaran 'yorumları tek tek okuyor' dedi paylaştı! Sosyal medya bayıldı
Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümünden itibaren izleyici tarafından merak takip ediliyor. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Doruk" karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran. Kardeşlerim dizisinde herkesi sinirden çatlatan ama içten site Asiye'ye aşık olmaya başlayan Doruk karakterine hayat veren Onur Seyit Yaran başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Onur Seyit Yaran hakkında araştırma yapanlar ailesini merak ediyor. Bunu takiben 'annem yorumları tek tek okuyor' paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı. Gelin Onur Seyit Yaran'ın annesiyle tanışalım.
Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim yayınlandığı günden itibaren severek takip ediliyor. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Doruk" karakterini canlandıran Onur Seyit Yaran.
ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?
Onur Seyit Yaran, 13 Ocak 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen baba tarafından Ordu'ludur. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde öğrencidir. Uzun bir süre lisanslı olarak futbol oynayan Onur Seyit Yaran, futbolculuğunun yanı sıra satranç sporcusudur. 2008-2011 yılları arasında profesyonel olarak milli platformlarda mücadele etmiştir. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Onur Seyit Yaran İngilizce ve Almanca bilmektedir.
2016 yılında düzenlenen Best Model Türkiye ve Best Model of The World yarışması birincisidir. 2018 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim adlı dizi ile oyunculuk hayatına adım atan Onur Seyit Yaran, şimdilerde atv ekranlarında yayınlanmakta olan Kardeşilerim dizisinde Doruk karakterine hayat vermektedir.