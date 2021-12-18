Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşini gören inanamadı! Bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzel yıldızıyla...
Kardeşlerim'in Orhan'ı Cüneyt Mete'nin eşini gören inanamadı! Kadrosunda Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Seyit Onur Yaran, Celil Nalçakan gibi sevilen isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinde Orhan karakterini canlandıran Cüneyt Mete, başarılı performansıyla sık sık adından söz ettirdi. Ancak Mete bu kez oyunculuğuyla değil özel hayatıyla gündeme geldi. Birçok internet kullanıcısı, Cüneyt Mete hakkında araştırma yapmaya başladı. Mete'nin, atv'nin bir diğer sevilen dizisi Kuruluş Osman'da rol alan ünlü oyuncuyla evli olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Cüneyt Mete'nin kendisi gibi oyuncu olan güzeller güzeli eşi...
18.12.2021 19:22
- Son Güncelleme: 18.12.2021 19:22
Cüneyt Mete, Orhan karakterini canlandırdığı Kardeşlerim dizisinde sergilediği başarılı performansla büyük beğeni topladı.
9 Eylül 1970 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen ve aslen Artvinli olan Mete'nin, özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Cüneyt Mete evli mi? Eşi kim?" sorularının yanıtını arattı.
Mete'nin atv'nin bir diğer sevilen dizisi Kuruluş Osman'da rol alan ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.