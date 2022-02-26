Kardeşlerim'in Orhan'ı Cüneyt Mete'nin eşi kendisinden de ünlüymüş! Duyan inanamadı meğer Kuruluş Osman’ın güzel oyuncusuyla...
Kardeşlerim'in Orhan'ı Cüneyt Mete'nin eşi kendisinden de ünlüymüş! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Orhan karakterini canlandıran Cüneyt Mete'nin hayatı merak konusu oldu. Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy gibi isimlerle kamera karşısına geçen başarılı oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Cüneyt Mete kiminle evli?", "Cüneyt Mete'nin eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun Kuruluş Osman'ın güzel yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Cüneyt Mete'nin kendisi gibi oyuncu olan eşi...
26.02.2022 22:24 - Son Güncelleme: 26.02.2022 22:24
Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Orhan karakteriyle gönüllere taht kuran Cüneyt Mete'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar özellikle "Cüneyt Mete kiminle evli?", "Cüneyt Mete'nin eşi kim?" sorularının yanıtını arattı.