Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete düğün fotoğrafını paylaştı! Eşini görenin ağzı açık kaldı meğer Kuruluş Osman’ın güzel oyuncusuyla...
Kardeşlerim'in Orhan'ı Cüneyt Mete düğün fotoğrafını paylaştı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Fadik Sevin Atasoy'un canlandırdığı Şengül'ün kocası Orhan rolüyle izleyici karşısına çıkan Cüneyt Mete, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Mete, evlilik yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu ve düğün gününden bir fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncunun eşini görenlerin ağzı ise açık kaldı. Mete'nin Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Cüneyt Mete'nin kendisi gibi oyuncu olan eşiyle yaptığı o paylaşım...
03.05.2022 21:54 - Son Güncelleme: 03.05.2022 21:54
Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Orhan karakterini canlandıran Cüneyt Mete, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.
Ünlü oyuncunun eşini görenlerin ağzı ise açık kaldı. Mete'nin Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.