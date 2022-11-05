Kardeşlerim'in Ömer'inden aşk itirafı geldi gözler Süsen'e çevrildi! Sevgili oldukları iddia edilen Bilal Yiğit Koçak ve Lizge Cömert...
Atv ekranlarınde seyirci karşısına çıkan ve cumartesi akşamlarında liderliği kimselere bırakmayan Kardeşlerim'den aşk çıktı. Milyonların gözbebeği olan, sık sık adlarında aşk haberleri çıksa da 'arkadaşız' diyen dizi çifti Bilal Yiğit Koçak ve Lizge Cömert İspanya'nın ünlü bir dergisine kapak oldu. Bir hafta arayla dergide röportajları yayınlanan ikili dizi ve rolleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
05.11.2022 10:15 - Son Güncelleme: 05.11.2022 10:19
ATV dizisi Kardeşlerim'de rol alan iki oyuncu Yiğit Koçak ile Lizge Cömert, İspanya'da yayınlanan Semena dergisine röportaj verdi.
Atv dizisi Kardeşlerim'de rol alan iki oyuncu Yiğit Koçak ile Lizge Cömert İspanya'da dergiye kapak oldu.
Süsen karakteri ile ülkemizde ve yurtdışında birçok hayranı olan Lizge Cömert ile dizide Ömer karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Yiğit Koçak birer hafta arayla Semena dergisine röportaj verdi.