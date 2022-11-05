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Haberler Magazin Kardeşlerim'in Ömer'inden aşk itirafı geldi gözler Süsen'e çevrildi! Sevgili oldukları iddia edilen Bilal Yiğit Koçak ve Lizge Cömert...

Kardeşlerim'in Ömer'inden aşk itirafı geldi gözler Süsen'e çevrildi! Sevgili oldukları iddia edilen Bilal Yiğit Koçak ve Lizge Cömert...

Atv ekranlarınde seyirci karşısına çıkan ve cumartesi akşamlarında liderliği kimselere bırakmayan Kardeşlerim'den aşk çıktı. Milyonların gözbebeği olan, sık sık adlarında aşk haberleri çıksa da 'arkadaşız' diyen dizi çifti Bilal Yiğit Koçak ve Lizge Cömert İspanya'nın ünlü bir dergisine kapak oldu. Bir hafta arayla dergide röportajları yayınlanan ikili dizi ve rolleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

05.11.2022 10:15 - Son Güncelleme: 05.11.2022 10:19
Kardeşlerim’in Ömer’inden aşk itirafı geldi gözler Süsen’e çevrildi! Sevgili oldukları iddia edilen Bilal Yiğit Koçak ve Lizge Cömert...

ATV dizisi Kardeşlerim'de rol alan iki oyuncu Yiğit Koçak ile Lizge Cömert, İspanya'da yayınlanan Semena dergisine röportaj verdi.

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Kardeşlerim’in Ömer’inden aşk itirafı geldi gözler Süsen’e çevrildi! Sevgili oldukları iddia edilen Bilal Yiğit Koçak ve Lizge Cömert...

Atv dizisi Kardeşlerim'de rol alan iki oyuncu Yiğit Koçak ile Lizge Cömert İspanya'da dergiye kapak oldu.

Kardeşlerim’in Ömer’inden aşk itirafı geldi gözler Süsen’e çevrildi! Sevgili oldukları iddia edilen Bilal Yiğit Koçak ve Lizge Cömert...

Süsen karakteri ile ülkemizde ve yurtdışında birçok hayranı olan Lizge Cömert ile dizide Ömer karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Yiğit Koçak birer hafta arayla Semena dergisine röportaj verdi.

Kardeşlerim’in Ömer’inden aşk itirafı geldi gözler Süsen’e çevrildi! Sevgili oldukları iddia edilen Bilal Yiğit Koçak ve Lizge Cömert...

Dizi ve karakteriyle ilgili demeç veren güzel oyuncu Cömert "Henüz kimseye körü körüne aşık olmadım" derken, Koçak ise şu açıklamaları yaptı:

Kardeşlerim’in Ömer’inden aşk itirafı geldi gözler Süsen’e çevrildi! Sevgili oldukları iddia edilen Bilal Yiğit Koçak ve Lizge Cömert...

"Barselona benim için çok özel bir şehirdir. 16 yaşımda babamın bir kongresi için Barselona'ya gitmiştim.

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