Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak’ın gözünden sakındığı annesine bakın! “Güzeller güzeli” deyip paylaştı! Görenin nutku tutuldu
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'de Ömer karakterini canlandıran Bilal Yiğit Koçak, sosyal medya hesabında annesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, annesine sarılarak verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Koçak'ın "Güzeller güzeli" dediği annesini görenler ise hayran kaldı. Anne-oğul sosyal medyayı salladı. İşte Bilal Yiğit Koçak'ın gözünden sakındığı annesi...
27.03.2023 22:18 - Son Güncelleme: 27.03.2023 22:18
Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kardeşlerim'de Ömer karakterini canlandıran Bilal Yiğit Koçak, sosyal medya hesabında annesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.