RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak’ın gözünden sakındığı annesine bakın! “Güzeller güzeli” deyip paylaştı! Görenin nutku tutuldu

Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak’ın gözünden sakındığı annesine bakın! “Güzeller güzeli” deyip paylaştı! Görenin nutku tutuldu

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'de Ömer karakterini canlandıran Bilal Yiğit Koçak, sosyal medya hesabında annesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, annesine sarılarak verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Koçak'ın "Güzeller güzeli" dediği annesini görenler ise hayran kaldı. Anne-oğul sosyal medyayı salladı. İşte Bilal Yiğit Koçak'ın gözünden sakındığı annesi...

takvim.com.tr
27.03.2023 22:18 - Son Güncelleme: 27.03.2023 22:18
Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın gözünden sakındığı annesine bakın! “Güzeller güzeli” deyip paylaştı! Görenin nutku tutuldu

Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kardeşlerim'de Ömer karakterini canlandıran Bilal Yiğit Koçak, sosyal medya hesabında annesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

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Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın gözünden sakındığı annesine bakın! “Güzeller güzeli” deyip paylaştı! Görenin nutku tutuldu

Ünlü oyuncu, annesine sarılarak verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın gözünden sakındığı annesine bakın! “Güzeller güzeli” deyip paylaştı! Görenin nutku tutuldu

Koçak, paylaşımının altına da şu notu ekledi: "İyi ki doğdun, nice güzel senelere aşk bahçem. Güzeller güzeli annem"

Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın gözünden sakındığı annesine bakın! “Güzeller güzeli” deyip paylaştı! Görenin nutku tutuldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede Instagram'da gündem oldu.

Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın gözünden sakındığı annesine bakın! “Güzeller güzeli” deyip paylaştı! Görenin nutku tutuldu

Koçak'ın "Güzeller güzeli" dediği annesini görenler ise hayran kaldı. Anne-oğul sosyal medyayı salladı.

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