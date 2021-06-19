Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak'ın anne ve babası ortaya çıktı! Gözlerden uzak tutuyordu ama...

Atv'nin reyting rekortmeni dizileri arasında yer alan Kardeşlerim ilk bölümünden itibaren izleyici tarafından merak takip ediliyor. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. O oyunculardan biri de dizide "Ömer" karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Bilal Yiğit Koçak... Kardeşlerim Kadir karakterine hayat veren Bilal Yiğit Koçak başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Bilal Yiğit Koçak hakkında araştırma yapanlar ailesini merak ediyor. İşte Bilal Yiğit Koçak'ın gözlerden uzak tuttuğu ailesi.

19.06.2021 17:47 - Son Güncelleme: 19.06.2021 17:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





