Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak sevgilisiyle Bodrum tatilinde fena yakalandı! Milli sporcu ile önce iskelede ardından...
Kardeşlerim'in Ömer'i Yiğit Koçak sevgilisiyle Bodrum tatilinde fena yakalandı! Milli sporcu ile önce iskelede ardından denizde romantik anlar yaşadı. Tam adı Bilal Yiğit Koçak olan Kardeşlerim dizisinin yakışıklı Ömer'i, kariyerinde hızla yükseliyor. Hem oyunculuğu hem de yakışıklılığı ile gönüllerde taht kuran Yiğit Koçak, milli sporcu sevgilisi ile Bodrum tatilinde kameralara takıldı. İşte ikilinin romantik anları...
13.06.2022 14:38 - Son Güncelleme: 13.06.2022 14:38
Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak sevgilisiyle Bodrum tatilinde fena yakalandı! Milli sporcu ile önce iskelede ardından denizde romantik anlar yaşayan yakışıklı oyuncu kısa sürede gündem oldu.
Kardeşlerim dizisinin Ömer'i Yiğit Koçak, sevgilisi ile birlikte çıktığı tatilde romantik anlar yaşadı.