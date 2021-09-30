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Haberler Magazin Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak sevgilisi milli sporcu çıktı böyle yakalandılar! Bilal Yiğit Koçak'ın sevgilisi meğer...

Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak sevgilisi milli sporcu çıktı böyle yakalandılar! Bilal Yiğit Koçak'ın sevgilisi meğer...

Atv'nin reyting rekortmeni dizileri arasında yer alan Kardeşlerim ilk bölümünden itibaren izleyici tarafından merak takip ediliyor. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. O oyunculardan biri de dizide "Ömer" karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Bilal Yiğit Koçak... Kardeşlerim Ömer karakterine hayat veren Bilal Yiğit Koçak sevgilisiyle yakalandı. Bakın Bilal Yiğit Koçak'ın sevgilisi kim.

30.09.2021 09:05 - Son Güncelleme: 30.09.2021 09:08
Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak sevgilisi milli sporcu çıktı böyle yakalandılar! Bilal Yiğit Koçak’ın sevgilisi meğer...

Kısa sürede büyük izleyici kitlesine kavuşan "Kardeşlerim" dizisinin genç oyuncusu Bilal Yiğit Koçak'ın merak edilen sevgilisi ortaya çıktı. Koçak, milli atlet Berfe Sancak'la objektiflere yakalandı.

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Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak sevgilisi milli sporcu çıktı böyle yakalandılar! Bilal Yiğit Koçak’ın sevgilisi meğer...

ATV'de yayınlanan "Kardeşlerim" adlı dizide Ömer karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Bilal Yiğit Koçak, milli atlet Berfe Sancak ile aşk yaşıyor.

Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak sevgilisi milli sporcu çıktı böyle yakalandılar! Bilal Yiğit Koçak’ın sevgilisi meğer...

OBJEKTİFLERE YAKALANDILAR

Kısa zamanda büyük bir hayran kitlesine sahip olan genç oyuncu, sevgilisi Berfe Sancak ile bugün Nişantaşı'nda ilk kez objektiflere yakalandı.

Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak sevgilisi milli sporcu çıktı böyle yakalandılar! Bilal Yiğit Koçak’ın sevgilisi meğer...

Nişantaşı'nda bir kafede el ele görüntülenen sevgililer, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak sevgilisi milli sporcu çıktı böyle yakalandılar! Bilal Yiğit Koçak’ın sevgilisi meğer...

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bilal Yiğit Koçak ile Berfe Sancak, "Birlikte paylaşım yapmayı tercih etmedik. Ama çevremizdeki yakın arkadaşlarımız ve bizi yakından takip eden sevenlerimiz ilişkimizi biliyor" dedi.

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