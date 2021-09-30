Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak sevgilisi milli sporcu çıktı böyle yakalandılar! Bilal Yiğit Koçak’ın sevgilisi meğer...

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bilal Yiğit Koçak ile Berfe Sancak, "Birlikte paylaşım yapmayı tercih etmedik. Ama çevremizdeki yakın arkadaşlarımız ve bizi yakından takip eden sevenlerimiz ilişkimizi biliyor" dedi.