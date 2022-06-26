Kardeşlerim’in Melisa’sıydı! Damlasu İkizoğlu’nun bikinili pozu olay oldu! Ortalık yandı kavruldu! İlk yorum oyuncu sevgilisinden geldi
Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Melisa karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Damlasu İkizoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla çok konuşuldu. Ünlü oyuncu, mavi bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşıma ilk yorum ise Damlasu İkizoğlu'nun oyuncu sevgilisinden geldi. İşte Damlasu İkizoğlu'nun sosyal medyayı sallayan bikinili pozu...
26.06.2022 18:17 - Son Güncelleme: 26.06.2022 18:17
Ünlü oyuncu Damlasu İkizoğlu, ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Melisa karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.