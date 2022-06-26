Vav TV İzle
Haberler Magazin Kardeşlerim’in Melisa’sıydı! Damlasu İkizoğlu’nun bikinili pozu olay oldu! Ortalık yandı kavruldu! İlk yorum oyuncu sevgilisinden geldi

Kardeşlerim’in Melisa’sıydı! Damlasu İkizoğlu’nun bikinili pozu olay oldu! Ortalık yandı kavruldu! İlk yorum oyuncu sevgilisinden geldi

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Melisa karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Damlasu İkizoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla çok konuşuldu. Ünlü oyuncu, mavi bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşıma ilk yorum ise Damlasu İkizoğlu'nun oyuncu sevgilisinden geldi. İşte Damlasu İkizoğlu'nun sosyal medyayı sallayan bikinili pozu...

26.06.2022 18:17 - Son Güncelleme: 26.06.2022 18:17
Kardeşlerim’in Melisa’sıydı! Damlasu İkizoğlu’nun bikinili pozu olay oldu! Ortalık yandı kavruldu! İlk yorum oyuncu sevgilisinden geldi

Ünlü oyuncu Damlasu İkizoğlu, ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Melisa karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kardeşlerim’in Melisa’sıydı! Damlasu İkizoğlu’nun bikinili pozu olay oldu! Ortalık yandı kavruldu! İlk yorum oyuncu sevgilisinden geldi

Şimdilerde Baba dizisinde boy gösteren oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Kardeşlerim’in Melisa’sıydı! Damlasu İkizoğlu’nun bikinili pozu olay oldu! Ortalık yandı kavruldu! İlk yorum oyuncu sevgilisinden geldi

Sosyal medyayı aktif kullanan İkizoğlu, bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kardeşlerim’in Melisa’sıydı! Damlasu İkizoğlu’nun bikinili pozu olay oldu! Ortalık yandı kavruldu! İlk yorum oyuncu sevgilisinden geldi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Kardeşlerim’in Melisa’sıydı! Damlasu İkizoğlu’nun bikinili pozu olay oldu! Ortalık yandı kavruldu! İlk yorum oyuncu sevgilisinden geldi

Ünlü oyuncunun paylaşımına ilk yorum ise sevgilisinden geldi. Sevgilisi, İkizoğlu'nun paylaşımına kalp emojisiyle karşılık verdi.

SON DAKİKA