Kardeşlerim’in Melisa’sı Damlasu İkizoğlu yatak pozuyla gündemde! Derin dekolteli paylaşımı olay oldu güzelliğiyle dikkat çekti
Kardeşlerim'in Melisa'sı Damlasu İkizoğlu yatak pozuyla gündemde! Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Melisa karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Damlasu İkizoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Meslektaşı Oral Özer ile mutlu bir birliktelik sürdüren genç oyuncu, derin dekolteli siyah tulumuyla verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Yatakta ve koltukta verdiği iddialı pozlarla sosyal medyaya bomba gibi düşen İkizoğlu'nun paylaşımı binlerce beğeni aldı. İşte o paylaşımlar...
03.01.2022 20:46
- Son Güncelleme: 03.01.2022 20:46
Genç oyuncu Damlasu İkizoğlu, Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Melisa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.