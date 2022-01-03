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Haberler Magazin Kardeşlerim’in Melisa’sı Damlasu İkizoğlu yatak pozuyla gündemde! Derin dekolteli paylaşımı olay oldu güzelliğiyle dikkat çekti

Kardeşlerim’in Melisa’sı Damlasu İkizoğlu yatak pozuyla gündemde! Derin dekolteli paylaşımı olay oldu güzelliğiyle dikkat çekti

Kardeşlerim'in Melisa'sı Damlasu İkizoğlu yatak pozuyla gündemde! Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Melisa karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Damlasu İkizoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Meslektaşı Oral Özer ile mutlu bir birliktelik sürdüren genç oyuncu, derin dekolteli siyah tulumuyla verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Yatakta ve koltukta verdiği iddialı pozlarla sosyal medyaya bomba gibi düşen İkizoğlu'nun paylaşımı binlerce beğeni aldı. İşte o paylaşımlar...

03.01.2022 20:46 - Son Güncelleme: 03.01.2022 20:46
Kardeşlerim’in Melisa’sı Damlasu İkizoğlu yatak pozuyla gündemde! Derin dekolteli paylaşımı olay oldu güzelliğiyle dikkat çekti

Genç oyuncu Damlasu İkizoğlu, Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Melisa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

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Kardeşlerim’in Melisa’sı Damlasu İkizoğlu yatak pozuyla gündemde! Derin dekolteli paylaşımı olay oldu güzelliğiyle dikkat çekti

Geçen haftalarda yapıma veda eden İkizoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kardeşlerim’in Melisa’sı Damlasu İkizoğlu yatak pozuyla gündemde! Derin dekolteli paylaşımı olay oldu güzelliğiyle dikkat çekti

Ünlü oyuncu, derin dekolteli siyah tulumuyla verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kardeşlerim’in Melisa’sı Damlasu İkizoğlu yatak pozuyla gündemde! Derin dekolteli paylaşımı olay oldu güzelliğiyle dikkat çekti

Yatakta ve koltukta verdiği iddialı pozlarla sosyal medyaya bomba gibi düşen İkizoğlu'nun paylaşımı binlerce beğeni aldı

Kardeşlerim’in Melisa’sı Damlasu İkizoğlu yatak pozuyla gündemde! Derin dekolteli paylaşımı olay oldu güzelliğiyle dikkat çekti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek "Çok güzelsin", "Alev aldı buralar", "Bayıldım" yorumlarında bulundu.

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