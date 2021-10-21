Kardeşlerim’in Melisa’sı Damla İkizoğlu sırılsıklam aşık! Aşka geldi paylaştı sevgilisi tanıdık çıktı meğer kendisinden de ünlü oyuncuyla...
Kardeşlerim'in Melisa'sı Damla İkizoğlu sırılsıklam aşık! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Melisa karakterini canlandıran Damla İkizoğlu, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Güzel oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla ilgi odağı oldu. İkizoğlu, sevgilisiyle verdiği pozları "İyi ki" notuyla Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşıma "Damla aşka geldi" yorumları yapılırken ünlü oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Damla İkizoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan sevgilisiyle yaptığı o paylaşım...
21.10.2021 21:11
- Son Güncelleme: 21.10.2021 21:11
Damla İkizoğlu, atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Melisa karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.