RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kardeşlerim'in Kaan'ı Eren Ören hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer Süsen’i canlandıran Lizge Cömert ile arasında...

Kardeşlerim'in Kaan'ı Eren Ören hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer Süsen’i canlandıran Lizge Cömert ile arasında...

Kardeşlerim'in Kaan'ı Eren Ören hakkında şaşırtan gerçek! Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, son bölümüyle nefes kesti. Son bölümde tartışıp aşağı düşen Kaan ve Süsen karakterlerini canlandıran Eren Ören ile Lizge Cömert'in hayatları da merak edip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncular hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, Eren Ören ile Lizge Cömert'in yaşlarını duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özellikle Eren Ören için "Göründüğü gibi değilmiş" yorumu yapıldı. Bakın Eren Ören ile Lizge Cömert kaç yaşındaymış...

02.04.2022 23:43 - Son Güncelleme: 02.04.2022 23:43
Kardeşlerim’in Kaan’ı Eren Ören hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer Süsen’i canlandıran Lizge Cömert ile arasında...

Kadrosunda Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Fadik Sevin Atasoy gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim, son bölümüyle nefes kesti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kardeşlerim’in Kaan’ı Eren Ören hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer Süsen’i canlandıran Lizge Cömert ile arasında...

Son bölümde tartışıp aşağı düşen Kaan ve Süsen karakterlerini canlandıran Eren Ören ile Lizge Cömert'in hayatları da merak edip araştırılmaya başlandı.

Kardeşlerim’in Kaan’ı Eren Ören hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer Süsen’i canlandıran Lizge Cömert ile arasında...

Ünlü oyuncular hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, Eren Ören ile Lizge Cömert'in yaşlarını duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özellikle Eren Ören için "Göründüğü gibi değilmiş" yorumu yapıldı.

Kardeşlerim’in Kaan’ı Eren Ören hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer Süsen’i canlandıran Lizge Cömert ile arasında...

İşte başta Eren Ören ile Lizge Cömert olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Kardeşlerim’in Kaan’ı Eren Ören hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer Süsen’i canlandıran Lizge Cömert ile arasında...

Fadik Sevin Atasoy - 1 Ekim 1975

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