Kardeşlerim'in Kaan'ı Eren Ören hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer Süsen’i canlandıran Lizge Cömert ile arasında...
Kardeşlerim'in Kaan'ı Eren Ören hakkında şaşırtan gerçek! Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, son bölümüyle nefes kesti. Son bölümde tartışıp aşağı düşen Kaan ve Süsen karakterlerini canlandıran Eren Ören ile Lizge Cömert'in hayatları da merak edip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncular hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, Eren Ören ile Lizge Cömert'in yaşlarını duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özellikle Eren Ören için "Göründüğü gibi değilmiş" yorumu yapıldı. Bakın Eren Ören ile Lizge Cömert kaç yaşındaymış...
02.04.2022 23:43 - Son Güncelleme: 02.04.2022 23:43
Kadrosunda Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Fadik Sevin Atasoy gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim, son bölümüyle nefes kesti.
Son bölümde tartışıp aşağı düşen Kaan ve Süsen karakterlerini canlandıran Eren Ören ile Lizge Cömert'in hayatları da merak edip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncular hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, Eren Ören ile Lizge Cömert'in yaşlarını duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özellikle Eren Ören için "Göründüğü gibi değilmiş" yorumu yapıldı.