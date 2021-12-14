Kardeşlerim’in Harikas’sı Gözde Türker cesaretini konuşturdu en cesur haliyle yıktı geçti! Sırılsıklam aşık olan Gözde’ye bakın!
Kardeşlerim'in Harikas'sı Gözde Türker cesaretini konuşturdu! Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Harika karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gözde Türker, Temmuz ayında nikah masasına oturduğu eşi Anıl Güler ile sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bu kez bambaşka bir paylaşımda bulundu. Cesaretini konuşturan güzel oyuncu, en doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Kardeşlerim'in güzeller güzeli Harika'sı Gözde Türker'in o paylaşımı...
14.12.2021 18:34
- Son Güncelleme: 14.12.2021 18:34
Kardeşlerim'de canlandırdığı Harika karakteriyle yıldızı parlayan Gözde Türker, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.
Anıl Güler ile Temmuz ayında nikah masasına oturan ünlü oyuncu, özellikle eşiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti. Güzel oyuncunun romantik paylaşımları için "Gözde sırılsıklam aşık", "Çok yakışıyorlar" gibi yorumlar yapılmıştı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Gözde Türker bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi.