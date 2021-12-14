Kardeşlerim’in Harikas’sı Gözde Türker cesaretini konuşturdu en cesur haliyle yıktı geçti! Sırılsıklam aşık olan Gözde’ye bakın!

Anıl Güler ile Temmuz ayında nikah masasına oturan ünlü oyuncu, özellikle eşiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti. Güzel oyuncunun romantik paylaşımları için "Gözde sırılsıklam aşık", "Çok yakışıyorlar" gibi yorumlar yapılmıştı.