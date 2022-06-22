Kardeşlerim’in Harikası’ydı! Gözde Türker bambaşka biri oldu! Yeni imajıyla paylaştı son halini gören tanımakta zorlandı
Gözde Türker bambaşka biri oldu! Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Harika karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Gözde Türker, imaj değiştirdi. Sapsarı saçlarını kısacık kestiren ünlü oyuncu, son haliyle verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım, hızla sosyal medyada yayılırken sevenleri Türker'i tanımakta zorlandı. İşte Gözde Türker'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
22.06.2022 18:06 - Son Güncelleme: 22.06.2022 18:06
Ünlü oyuncu Gözde Türker, Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Harika karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuş ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.