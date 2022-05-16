Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker’in son haline bakın! İmaj değiştiren Gözde havuz başı pozlarıyla ortalığı yıktı geçti
Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker'in son haline bakın! ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Harika karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Gözde Türker, geçen bölüm yapıma veda etmişti. Sosyal medya hesabında yaptığı veda paylaşımıyla çok konuşulan Türker, bu kez yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu ve tüm dikkatleri yine üzerine topladı. Saçlarını sarıya boyatıp kestiren Türker, havuz başında verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. İşte Gözde Türker'in ortalığı yıkıp geçen son hali...
16.05.2022 19:46 - Son Güncelleme: 16.05.2022 19:46
Ünlü oyuncu Gözde Türker, Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Harika karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Diziden karelerini Instagram sayfasında yayınlayan ünlü oyuncu, "Dile kolay 52 bölüm... Çok büyük bir emek, sabır ve sevgi ile çalışıldı... Şu güne kadar Kardeşlerim 'de emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, tüm oyuncu dostlarıma teşekkür ederim. Sevgili yönetmenim Serkan Birinci ve ikinci yönetmenim Neşe Kelso 'a bana sağladıkları konforlu yaratıcılık alanından ötürü ayrıca ve ayrıca teşekkür ederim. Harika Manyaslı'yı bu kadar gerçek kıldığınız için değerli seyircime, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen fanlarıma, bu yolculukta bana eşlik eden herkese teşekkür ederim" demişti.