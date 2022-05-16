Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker’in son haline bakın! İmaj değiştiren Gözde havuz başı pozlarıyla ortalığı yıktı geçti

Diziden karelerini Instagram sayfasında yayınlayan ünlü oyuncu, "Dile kolay 52 bölüm... Çok büyük bir emek, sabır ve sevgi ile çalışıldı... Şu güne kadar Kardeşlerim 'de emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, tüm oyuncu dostlarıma teşekkür ederim. Sevgili yönetmenim Serkan Birinci ve ikinci yönetmenim Neşe Kelso 'a bana sağladıkları konforlu yaratıcılık alanından ötürü ayrıca ve ayrıca teşekkür ederim. Harika Manyaslı'yı bu kadar gerçek kıldığınız için değerli seyircime, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen fanlarıma, bu yolculukta bana eşlik eden herkese teşekkür ederim" demişti.