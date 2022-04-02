Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker'in kardeşi o ünlü şarkıcı çıktı duyan bir afalladı! Meğer İbrahim Tatlıses'in...
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, 2. sezonuyla da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Harika" karakterini canlandıran güzel oyuncu Gözde Türker. Kardeşlerim'de Harika karakterine hayat veren Gözde Türker hem herkese saç baş yoldururken bir yanda da başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Son dönemin en çok merak edilen isimlerinden olan Gözde Türker'in kardeşini görenler ise gözlerine inanamadı. İbrahim Tatlıses'le bağlantısı ise şaşırtan cinsten...
Kardeşlerim'de fırtınalar estiren ünlü oyuncu Gözde Türker dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Kariyerine 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl Safiye Sultan rolü ile başlayan genç oyuncu burada 4.sezonda 17 bölümde yer aldı. Gözde Türker, 17 Eylül 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, Blacklist oyuncularından biridir.
Kariyerine 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl Safiye Sultan rolü ile başlayan genç oyuncu burada 4.sezonda 17 bölümde yer aldı. Ardından 2016 yılında Ilker Kaleli, Burçin Terzioglu, Musa Uzunlar gibi isimlerin yer aldığı Poyraz Karayel dizisinde rol aldı. Burada Melis Sayguner karakterine hayat verdi. 2018 yılında Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin gibi isimlerin başrolünde olduğu dizide Ülfet karakterinin gençliğine hayat verdi.