Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker’in ablası bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı meğer herkesin tanıdığı o şarkıcı...
Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker'in ablası bakın kim çıktı! Kadrosunda Bilal Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim'de Harika karakterini canlandıran Gözde Türker hakkındaki bir gerçek duyanları şoke etti. Anıl Güler ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu ile ünlü şarkıcının kardeş olduklarını ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in yıldızı Gözde Türker'in kendisi gibi ünlü olan güzeller güzeli ablası...
12.03.2022 23:04 - Son Güncelleme: 12.03.2022 23:04
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Harika karakteriyle büyük beğeni toplayan Gözde Türker'in hayatı merak konusu oldu.