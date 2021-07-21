Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker tatil pozlarıyla kendine hayran bıraktı! Güzelliğiyle büyüledi gören dönüp bir daha baktı
Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker tatil pozlarıyla kendine hayran bıraktı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Harika karakterine can veren ünlü oyuncu Gözde Türker, tatil için Bodrum'a gitti. Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, tatil pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Türker, güzelliği ile takipçilerini büyüledi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. İşte Gözde Türker'in tatil pozları...
21.07.2021 21:06
- Son Güncelleme: 21.07.2021 21:06
Genç oyuncu Gözde Türker, Kardeşlerim dizisinde can verdiği Harika karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu.