Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker siyah minisiyle sosyal medyayı ateşe verdi! Duru güzelliğiyle büyüledi gören hayran kaldı
Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker siyah minisiyle sosyal medyayı ateşe verdi! Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Harika karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Gözde Türker, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla gündem oldu. Instagram'da başlatılan "Yaz gelsin artık dedirten bir fotoğrafını ekle" akımına katılan Türker, siyah mini elbisesiyle verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım, sosyal medyayı salladı. İşte Gözde Türker'in sosyal medyayı kasıp kavuran o paylaşımı...
25.03.2022 01:44 - Son Güncelleme: 25.03.2022 01:44
Gözde Türker, atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Harika karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gözde Türker, Instagram hesabında yayınladığı son pozla bir kez daha adından söz ettirdi.