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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker siyah minisiyle sosyal medyayı ateşe verdi! Duru güzelliğiyle büyüledi gören hayran kaldı

Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker siyah minisiyle sosyal medyayı ateşe verdi! Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Harika karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Gözde Türker, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla gündem oldu. Instagram'da başlatılan "Yaz gelsin artık dedirten bir fotoğrafını ekle" akımına katılan Türker, siyah mini elbisesiyle verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım, sosyal medyayı salladı. İşte Gözde Türker'in sosyal medyayı kasıp kavuran o paylaşımı...

25.03.2022 01:44 - Son Güncelleme: 25.03.2022 01:44
Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker siyah minisiyle sosyal medyayı ateşe verdi! Duru güzelliğiyle büyüledi gören hayran kaldı

Gözde Türker, atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Harika karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker siyah minisiyle sosyal medyayı ateşe verdi! Duru güzelliğiyle büyüledi gören hayran kaldı

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Türker, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oldu.

Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker siyah minisiyle sosyal medyayı ateşe verdi! Duru güzelliğiyle büyüledi gören hayran kaldı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gözde Türker, Instagram hesabında yayınladığı son pozla bir kez daha adından söz ettirdi.

Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker siyah minisiyle sosyal medyayı ateşe verdi! Duru güzelliğiyle büyüledi gören hayran kaldı

Instagram'da başlatılan "Yaz gelsin artık dedirten bir fotoğrafını ekle" akımına katılan Türker, siyah mini elbisesiyle verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker siyah minisiyle sosyal medyayı ateşe verdi! Duru güzelliğiyle büyüledi gören hayran kaldı

Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım, birçok fan ve magazin sayfası tarafından da yayınlandı.

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