Vav TV İzle
Haberler Magazin Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker siyah minisiyle paylaştı babasından yorum gecikmedi! Güzelliğiyle büyüledi sosyal medya alev aldı

Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker siyah minisiyle paylaştı babasından yorum gecikmedi! Güzelliğiyle büyüledi sosyal medya alev aldı

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Harika karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gözde Türker, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Siyah mini elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınlayan oyuncu, sosyal medyaya damga vurdu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de çok konuşulan Türker, bir kez daha kendine hayran bıraktı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma oyuncunun babası Cemal Türker de kayıtsız kalamadı. İşte Gözde Türker'in sosyal medyayı sallayan paylaşımı...

19.11.2021 01:07 - Son Güncelleme: 19.11.2021 01:47
Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker siyah minisiyle paylaştı babasından yorum gecikmedi! Güzelliğiyle büyüledi sosyal medya alev aldı

Gözde Türker, Kardeşlerim dizisinde sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker siyah minisiyle paylaştı babasından yorum gecikmedi! Güzelliğiyle büyüledi sosyal medya alev aldı

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Türker, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla ise sık sık sık gündem oldu.

Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker siyah minisiyle paylaştı babasından yorum gecikmedi! Güzelliğiyle büyüledi sosyal medya alev aldı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gözde Türker, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker siyah minisiyle paylaştı babasından yorum gecikmedi! Güzelliğiyle büyüledi sosyal medya alev aldı

Ünlü oyuncu, siyah mini elbisesi ile verdiği pozları peş peşe Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker siyah minisiyle paylaştı babasından yorum gecikmedi! Güzelliğiyle büyüledi sosyal medya alev aldı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu.

SON DAKİKA