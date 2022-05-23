Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker deniz kenarında şov yaptı! Tatil pozları ortalığı yıkıp geçti! Eşi Anıl Güler’den yorum gecikmedi
ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Harika karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Gözde Türker, geçen haftalarda yapıma veda ederek hayranlarını üzmüştü. Diziden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Türker, sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Deniz kenarında verdiği tatil pozlarını Instagram'da art arda yayınlayan oyuncu, ortalığı salladı. Türker'in iddialı pozlarına geçen yıl nikah masasına oturduğu eşi Anıl Güler'den de yorum gecikmedi. İşte Gözde Türker'in beğeni toplayan o pozları...
23.05.2022 20:15 - Son Güncelleme: 23.05.2022 20:15
Ünlü oyuncu Gözde Türker, ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Gözde karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.