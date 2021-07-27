Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker balayının ilk gününden paylaştı! Mayosu ile objektif karşısına geçti güzelliğiyle nefes kesti
Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker balayının ilk gününden paylaştı! Kardeşlerim dizisinde 'Harika' rolünü oynayan oyuncu Gözde Türker, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Anıl Güler ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturmuştu. Balayına çıkan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Jakuzide güller içinde verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Gözde Türker'in "Balayımızın ilk günü" notunu düştüğü o paylaşımı...
27.07.2021 19:12
- Son Güncelleme: 27.07.2021 19:12
Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Harika karakteriyle yıldızı parlayan Gözde Türker, geçtiğimiz günlerde nişanlısı Anıl Güler ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturmuştu.
Pandemi nedeniyle erteledikleri düğünü gerçekleştiren çift, nikahtan sonra soluğu balayında aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Gözde Türker ise balayında verdiği bir pozu Instagram hesabında paylaşmayı ihmal etmedi.