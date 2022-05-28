Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker artık bildiğiniz Harika değil! Kısacık sapsarı saçları ve mavi mayosuyla son hali adeta şov
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, 2. sezonuyla da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Harika" karakterini canlandıran güzel oyuncu Gözde Türker. Kardeşlerim'de Harika karakterine hayat veren Gözde Türker hem herkese saç baş yoldururken bir yanda da başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde yıldızlaşmıştı. Kardeşlerim dizisine veda eden Gözde Türker diziye vedasının ardından imaj değişikliğine gitmişti. Son haliyle Instagram'ı sallıyor şimdilerde.
Kardeşlerim'de fırtınalar estiren ünlü oyuncu Gözde Türker dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Kariyerine 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl Safiye Sultan rolü ile başlayan genç oyuncu burada 4.sezonda 17 bölümde yer aldı. Gözde Türker, 17 Eylül 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, Blacklist oyuncularından biridir.
Kariyerine 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl Safiye Sultan rolü ile başlayan genç oyuncu burada 4.sezonda 17 bölümde yer aldı. Ardından 2016 yılında Ilker Kaleli, Burçin Terzioglu, Musa Uzunlar gibi isimlerin yer aldığı Poyraz Karayel dizisinde rol aldı. Burada Melis Sayguner karakterine hayat verdi. 2018 yılında Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin gibi isimlerin başrolünde olduğu dizide Ülfet karakterinin gençliğine hayat verdi.
Karakterine uygun olarak para çalıp diziden ayrılan Gözde Türker'in, dizisi sonrası ilk işi imaj değişikliği yapmak oldu. Saçlarının kısaltan ve rengini açan Gözde Türker şimdilerde yeni imajıyla sosyal medyayı sallıyor.