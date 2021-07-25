Kardeşlerim’in güzeller güzeli Harika’sı Gözde Türker, Anıl Güler ile evlendi! Gelinliği ile göz kamaştırdı sosyal medya onu konuştu
Kardeşlerim'in güzeller güzeli Harika'sı Gözde Türker, Anıl Güler ile evlendi! atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Harika karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Gözde Türker, nişanlısı Anıl Güler ile evlendi. Dizide sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplayan oyuncunun gelinliği ise sosyal medyaya damga vurdu. Gözde Türker için "En güzel gelin", "Gelin harika, gelinlik mükemmel", "Göz kamaştırıyor" yorumları yapıldı. İşte Gözde Türker'in düğününden ilk kareler...
25.07.2021 00:28
- Son Güncelleme: 25.07.2021 00:29
Yayınlandığı ilk günden bu yana reyting listelerini darmaduman eden Kardeşlerim'de Harika karakterini canlandıran Gözde Türker, nişanlısı Anıl Güler ile akşam saatlerinde nikah masasına oturdu.
Gözde Türker'in gelinlik tercihi de büyük beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları, güzel oyuncu için "En güzel gelin", "Gelin harika, gelinlik mükemmel", "Göz kamaştırıyor" yorumlarında bulundu.