Kardeşlerim’in fettan Harika’sı Gözde Türker’in kardeşi o ünlü şarkıcı çıktı dahası da şok! Meğer İbrahim Tatlıses’in...

Kardeşlerim'de fırtınalar estiren ünlü oyuncu Gözde Türker dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Kariyerine 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl Safiye Sultan rolü ile başlayan genç oyuncu burada 4.sezonda 17 bölümde yer aldı. Gözde Türker, 17 Eylül 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, Blacklist oyuncularından biridir.