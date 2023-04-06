Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın annesine bakın! Sır gibi saklıyordu sonunda ortaya çıktı görenler şaşkına döndü: "Kopyasıymış"
Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın annesine bakın! Sır gibi saklıyordu sonunda ortaya çıktı, görenler şaşkına döndü. 28 yaşındaki başarılı oyuncu Onur Seyit Yaran, mart ayında erkek oyuncular arasında sosyal medyada 2 milyon 700 bin ileti sayısıyla en çok konuşulan isim oldu. Kısa sürede gündem olan Onur Seyit Yaran'ın ailesi merak ediliyor. Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın annesini görenler anne oğul arasındaki benzerliği görünce, "Kopyasıymış" yorumları yapmadan geçmedi.
06.04.2023 11:01 - Son Güncelleme: 06.04.2023 11:06
Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın annesine bakın! Sır gibi saklıyordu sonunda ortaya çıktı. Görenler şaşkına döndü, "Kopyasıymış" yorumları havada uçuştu.