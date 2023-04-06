RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın annesine bakın! Sır gibi saklıyordu sonunda ortaya çıktı görenler şaşkına döndü: "Kopyasıymış"

Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın annesine bakın! Sır gibi saklıyordu sonunda ortaya çıktı görenler şaşkına döndü: "Kopyasıymış"

Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın annesine bakın! Sır gibi saklıyordu sonunda ortaya çıktı, görenler şaşkına döndü. 28 yaşındaki başarılı oyuncu Onur Seyit Yaran, mart ayında erkek oyuncular arasında sosyal medyada 2 milyon 700 bin ileti sayısıyla en çok konuşulan isim oldu. Kısa sürede gündem olan Onur Seyit Yaran'ın ailesi merak ediliyor. Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın annesini görenler anne oğul arasındaki benzerliği görünce, "Kopyasıymış" yorumları yapmadan geçmedi.

06.04.2023 11:01 - Son Güncelleme: 06.04.2023 11:06
Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran’ın annesine bakın! Sır gibi saklıyordu sonunda ortaya çıktı görenler şaşkına döndü: Kopyasıymış

Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın annesine bakın! Sır gibi saklıyordu sonunda ortaya çıktı. Görenler şaşkına döndü, "Kopyasıymış" yorumları havada uçuştu.

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Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran’ın annesine bakın! Sır gibi saklıyordu sonunda ortaya çıktı görenler şaşkına döndü: Kopyasıymış

Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim yayınlandığı günden itibaren severek takip ediliyor. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor.

Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran’ın annesine bakın! Sır gibi saklıyordu sonunda ortaya çıktı görenler şaşkına döndü: Kopyasıymış

Bu oyunculardan biri de dizide "Doruk" karakterini canlandıran Onur Seyit Yaran.

Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran’ın annesine bakın! Sır gibi saklıyordu sonunda ortaya çıktı görenler şaşkına döndü: Kopyasıymış

Onur Seyit Yaran'ın ailesiyle olan paylaşımı sosyal medyayı salladı. İşte başta Onur Seyit Yaran olmak üzere ünlülerin aileleri.

Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran’ın annesine bakın! Sır gibi saklıyordu sonunda ortaya çıktı görenler şaşkına döndü: Kopyasıymış

FARAH ZEYNEP ABDULLAH VE ANNESİ GÜLAY ABDULLAH

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