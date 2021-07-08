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Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın ailesi sosyal medyanın yeni fenomeni! İşte Onur Seyit Yaran'ın annesi, babası ve ablası

Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Doruk karateriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran son günlerin hakkında en çok araştırma yapılan isimlerinin başında geliyor. Kardeşlerim dizisindeki karakterinin evrimi sonrası herkesin sevgilisi haline gelen, partneri Su Burcu Yazgı Coşkun'la yakaladığı uyumla göz dolduran 26 yaşındaki oyuncunun ailesi gözlerden uzak. Ancak bu sosyal medya kullanıcılarının yakalamasına engel değil. Onur Seyit Yaran'ın annesi, babası ve ablası sosyal medyayı salladı. Özellikle abla-kardeşin benzerliği öyle böyle değil.

08.07.2021 16:02 - Son Güncelleme: 08.07.2021 16:02
Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın ailesi sosyal medyanın yeni fenomeni! İşte Onur Seyit Yaran'ın annesi, babası ve ablası

Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim yayınlandığı günden itibaren severek takip ediliyor. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Doruk" karakterini canlandıran Onur Seyit Yaran.

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Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın ailesi sosyal medyanın yeni fenomeni! İşte Onur Seyit Yaran'ın annesi, babası ve ablası

Onur Seyit Yaran'ın ailesiyle olan paylaşımı sosyal medyayı salladı. İşte başta Onur Seyit Yaran olmak üzere ünlülerin aileleri.

Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın ailesi sosyal medyanın yeni fenomeni! İşte Onur Seyit Yaran'ın annesi, babası ve ablası

FARAH ZEYNEP ABDULLAH VE ANNESİ GÜLAY ABDULLAH

Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın ailesi sosyal medyanın yeni fenomeni! İşte Onur Seyit Yaran'ın annesi, babası ve ablası

ACUN ILICALI VE BABASI

Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın ailesi sosyal medyanın yeni fenomeni! İşte Onur Seyit Yaran'ın annesi, babası ve ablası

ARAS BULUT İYNEMLİ VE ANNESİ