Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın ailesi sosyal medyanın yeni fenomeni! İşte Onur Seyit Yaran'ın annesi, babası ve ablası

Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Doruk karateriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran son günlerin hakkında en çok araştırma yapılan isimlerinin başında geliyor. Kardeşlerim dizisindeki karakterinin evrimi sonrası herkesin sevgilisi haline gelen, partneri Su Burcu Yazgı Coşkun'la yakaladığı uyumla göz dolduran 26 yaşındaki oyuncunun ailesi gözlerden uzak. Ancak bu sosyal medya kullanıcılarının yakalamasına engel değil. Onur Seyit Yaran'ın annesi, babası ve ablası sosyal medyayı salladı. Özellikle abla-kardeşin benzerliği öyle böyle değil.

08.07.2021 16:02 - Son Güncelleme: 08.07.2021 16:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





