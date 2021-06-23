Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran ve Survivor Batuhan Karacakaya arasındaki bağ şoke etti! Meğer Onur Seyit ve Batuhan...

Bir yanda Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Doruk karateriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran diğer bir yanda Survivor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren ancak erken bir şekilde elenen Batuhan Karacakaya. Son günlerin en çok konuşulan bu iki ismi hakkındaki bu gerçek görenleri şoke etti. Bu ikili arasındaki bağı biliyor muydunuz? İşte gerçekler...

23.06.2021 16:55 - Son Güncelleme: 23.06.2021 16:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





