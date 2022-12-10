Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran elden gözden saklıyor ama nafile! Onur Seyit Yaran’ın annesiyle benzerliği şaşırttı

Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim yayınlandığı günden itibaren severek takip ediliyor. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Doruk" karakterini canlandıran Onur Seyit Yaran.