Kardeşlerim'in Doruk'u İspanya'yı yaktı geçti! Yakışıklılık desen var yetenek desen var! Aşk itirafından sonra Onur Seyit Yaran...
Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Doruk Atakul karakteri sayesinde kariyerinin zirvesine çıktı Onur Seyit Yaran. 26 yaşındaki yakışıklı oyuncunun hayatı Best Model of Turkey birincisi olmasıyal değişti. Şimdilerde Kardeşlerim dizisinde rol alan Onur Seyit Yaran, Asiye karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun ile olan uyumu ile de göz dolduruyor. İspanya'da geniş bir hayran kitlesi edinen Onur Seyit Yaran, davet üzerine gittiği ülkede heyecan yarattı. İspanyol basını genç oyuncuya büyük ilgi gösterdi.
14.07.2022 11:01 - Son Güncelleme: 14.07.2022 11:01
Genç kuşağın en dikkat çeken yıldızlarından Onur Seyit Yaran, "Kardeşlerim" dizisinin İspanya'da yayınlanmasıyla ülkede geniş bir hayran kitlesi edindi. Yakışıklı oyuncu, İspanyol TV kanalı Antena 3 tarafından ülkeye davet edildi.
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Daha önce Cansu Dere'nin de katıldığı televizyon programına konuk olmak üzere İspanya'ya giden Onur Seyit Yaran'a ülke basınının ilgisi büyük oldu.
PLAJDA HEYECAN YARATTI
Onur Seyit Yaran, İspanya seyahati sırasında küçük bir deniz kaçamağı da yaptı. Konuk olduğu program öncesinde Barselona'da plaja giden Yaran, deniz ve güneşin tadını çıkardı.