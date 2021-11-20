Kardeşlerim’in deli dolu aşıkları Berk ve Aybike o gerçekle hayranlarını şaşkına çevirdi! Meğer Melis Minkari ile Recep Usta...
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim her cumartesi milyonları ekran başına kilitlerken yapımda yer alan oyuncuların özel hayatları merak edilip araştırılıyor. Dizide Berk ve Aybike karakterleriyle iki sevgiliyi canlandıran Melis Minkari ile Recep Usta da yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor. İkilinin hayranları, Melis Minkari ile Recep Usta'nın özel hayatlarını merak edip araştırmaya başladı. Dizinin genç çifti hakkında araştırma yapanlar Melis Minkari ile Recep Usta'nın arasındaki yaş farkını duyunca ise şaşıp kaldı. Özellikle Melis Minkari için "Yaşını hiç göstermiyor" yorumu yapıldı. Bakın Melis Minkari ile Recep Usta kaç yaşındaymış...
20.11.2021 19:55
- Son Güncelleme: 20.11.2021 19:55
Cumartesi akşamları milyonları atv ekranlarına kilitleyen Kardeşlerim dizisinde Aybike ve Berk karakterlerini canlandıran Melis Minkari ile Recep Usta'nın özel hayatları merak konusu olup araştırılmaya başlandı.
Dizinin genç çifti hakkında araştırma yapanlar Melis Minkari ile Recep Usta'nın arasındaki yaş farkını duyunca ise şaşıp kaldı.