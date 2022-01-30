Kardeşlerim’in Cemile’si Nilsu Yılmaz hakkında şaşırtan gerçek! Hayranları şoke oldu Gözde Türker ile arasındaki fark dikkat çekti
Kardeşlerim'in Cemile'si Nilsu Yılmaz hakkında şaşırtan gerçek! Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Cemile karakterini canlandıran Nilsu Yılmaz'ın hayatı merak edildi. Kırmızı Oda, Ufak Tefek Cinayetler, Payitaht Abdülhamid gibi yapımlarda rol alan oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Nilsu Yılmaz'ın kaç yaşında olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yılmaz'ın dizide Harika karakterine can veren rol arkadaşı Gözde Türker ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Nilsu Yılmaz kaç yaşındaymış...
30.01.2022 00:16
- Son Güncelleme: 30.01.2022 00:16
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, 29 Ocak Cumartesi akşamı bir kez daha izleyiciyle buluştu. Dizinin ardından Cemile karakterini canlandıran Nilsu Yılmaz'ın hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.
Kırmızı Oda, Ufak Tefek Cinayetler, Payitaht Abdülhamid gibi yapımlarda rol alan oyuncu hakkında özellikle "Nilsu Yılmaz kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı.
Nilsu Yılmaz'ın kaç yaşında olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yılmaz'ın dizide Harika karakterine can veren rol arkadaşı Gözde Türker ile arasındaki fark da dikkat çekti.