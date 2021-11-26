Kardeşlerim'in Cemile'si Nilsu Yılmaz göğüs dekolteli elbisesiyle alev alev hiç göründüğü gibi değil! Meğer Nilsu Yılmaz...
Önce Melisa ile Kadir'in arasına girdi şimdi de Tolga'nın kalbine girmeye başladı... atv ekranlarınde seyirci karşısına çıkan ve geçen sezondan beri cumartesi akşamlarında liderliği kimselere bırakmayan Kardeşlerim'in 2. sezon karakterlerinden biri Cemile oldu. Cemile'yi ise Nilsu Yılmaz canlandırıyor. Genç kuşak oyunculardan biri olan Nilsu Yılmaz kırmızı göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı sallarken, hakkındaki gerçekler şaşırttı. Bunlardan biri de yaşı oldu. Nilsu Yılmaz hiç göründüğü gibi değilmiş. İşte detaylar...
ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de hayat verdiği Cemile karakteriyle dikkatleri üzerine toplayan güzel oyuncu Nilsu Yılmaz, Instagram hesabından paylaştığı derin dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.
Kırmızı Oda'dan sonra Kardeşlerim dizisiyle seyirci karşısına çıkan güzel oyuncu Nilsu Yılmaz, sosyal medyayı epey aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Yılmaz, 300 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı dekolteli pozuyla büyük beğeni topladı.
İlk kez Kırmızı Oda dizisinde Meliha'nın kızı rolüyle ekranlara gelen Nilsu Yılmaz, Kardeşlerim dizisinde Cemile karakterini canlandırıyor.
Daha önce Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterinin kızını oynayan Nilsu Yılmaz'ın İzmirli olduğu biliniyor.
Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro bölümünden mezun olan Nilsu Yılmaz eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı'nda devam etmekte.