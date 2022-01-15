Kardeşlerim’in çekingen aşıkları Süsen ve Ömer o gerçekle herkesi şaşkına çevirdi! Meğer Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert...
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Güçlü kadrosu ve başarılı senaryosuyla büyük beğeni toplayan Kardeşlerim'de Süsen ve Ömer karakterlerini canlandıran Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert'in hayatları da merak konusu oldu. İkilini hayranları, Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert'in hayatları merak edip araştırmaya başladı. Dizinin genç çifti hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert'in arasındaki yaş farkını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özellikle Lizge Cömert için 'Göründüğü gibi değilmiş', 'Yok artık' yorumları yapıldı. Bakın Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert kaç yaşındaymış...
15.01.2022 21:19
- Son Güncelleme: 15.01.2022 21:19
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Süsen ve Ömer karakterlerini canlandıran Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert'in hayatları da merak konusu oldu.
Dizinin genç çifti hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert'in arasındaki yaş farkını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.