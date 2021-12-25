Kardeşlerim’in bir dargın bir barışık aşıkları Talya ile Mazlum o gerçekle herkesi şaşkına çevirdi! Meğer Kaan Sevi ile İrem Salman...
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, sürükleyici hikayesinin yanı sıra başarılı oyuncu kadrosuyla da sık sık gündem oluyor. Dizinin oyuncularının özel hayatları merak edilip araştırılıyor. Dizide bir dargın bir barışık aşk yaşayan iki sevgiliyi canlandıran Kaan Sevi ile İrem Salman da yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor. Hem aralarındaki uyum hem de performanslarıyla dikkat çeken ikili hakkında araştırma yapanlar ise Kaan Sevi ile İrem Salman arasındaki yaş farkını duyunca şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Özellikle Kaan Sevi için "Yaşını hiç göstermiyor" yorumları yapılıyor. Bakın Kaan Sevi ile İrem Salman kay yaşındaymış...
25.12.2021 22:50
- Son Güncelleme: 25.12.2021 22:50
Kardeşlerim dizisinde Talya ile Mazlum karakterlerini canlandıran Kaan Sevi ile İrem Salman'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.