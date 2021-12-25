Vav TV İzle
Haberler Magazin Kardeşlerim’in bir dargın bir barışık aşıkları Talya ile Mazlum o gerçekle herkesi şaşkına çevirdi! Meğer Kaan Sevi ile İrem Salman...

Kardeşlerim’in bir dargın bir barışık aşıkları Talya ile Mazlum o gerçekle herkesi şaşkına çevirdi! Meğer Kaan Sevi ile İrem Salman...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, sürükleyici hikayesinin yanı sıra başarılı oyuncu kadrosuyla da sık sık gündem oluyor. Dizinin oyuncularının özel hayatları merak edilip araştırılıyor. Dizide bir dargın bir barışık aşk yaşayan iki sevgiliyi canlandıran Kaan Sevi ile İrem Salman da yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor. Hem aralarındaki uyum hem de performanslarıyla dikkat çeken ikili hakkında araştırma yapanlar ise Kaan Sevi ile İrem Salman arasındaki yaş farkını duyunca şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Özellikle Kaan Sevi için "Yaşını hiç göstermiyor" yorumları yapılıyor. Bakın Kaan Sevi ile İrem Salman kay yaşındaymış...

25.12.2021 22:50 - Son Güncelleme: 25.12.2021 22:50
Kardeşlerim’in bir dargın bir barışık aşıkları Talya ile Mazlum o gerçekle herkesi şaşkına çevirdi! Meğer Kaan Sevi ile İrem Salman...

Kardeşlerim dizisinde Talya ile Mazlum karakterlerini canlandıran Kaan Sevi ile İrem Salman'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kardeşlerim’in bir dargın bir barışık aşıkları Talya ile Mazlum o gerçekle herkesi şaşkına çevirdi! Meğer Kaan Sevi ile İrem Salman...

Ünlü oyuncular hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, ikilinin arasındaki yaş farkını duyunca ise şaştı kaldı.

Kardeşlerim’in bir dargın bir barışık aşıkları Talya ile Mazlum o gerçekle herkesi şaşkına çevirdi! Meğer Kaan Sevi ile İrem Salman...

Özellikle Kaan Sevi için "Yaşını hiç göstermiyor" yorumları yapıldı.

Kardeşlerim’in bir dargın bir barışık aşıkları Talya ile Mazlum o gerçekle herkesi şaşkına çevirdi! Meğer Kaan Sevi ile İrem Salman...

İşte başta Kaan Sevi ile İrem Salman başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Kardeşlerim’in bir dargın bir barışık aşıkları Talya ile Mazlum o gerçekle herkesi şaşkına çevirdi! Meğer Kaan Sevi ile İrem Salman...

Cüneyt Mete - 9 Eylül 1970

SON DAKİKA